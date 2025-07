Roma, 27 luglio 2025 – Definisce il Mediterraneo “il mare piĂą invaso del mondo”, oltre 900 le specie aliene censite in quelle acque una volta temperate. Oggi invece “il riscaldamento è il 20% piĂą veloce rispetto alla media degli altri mari a scala globale”. Piero Genovesi, una lunghissima carriera nell’Ispra da responsabile conservazione della fauna, è nella cabina di regia degli scienziati che studiano le invasioni biologiche e ha collaborato al rapporto Ipbes 2023, oltre 4 anni di lavoro in 49 paesi con il contributo di 86 esperti. Un giro del mondo raccontato in ’Specie aliene’ (Editori Laterza), uscito un anno fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Specie aliene, “Mediterraneo mare più invaso al mondo”. Ma ci sono anche gli intrusi buoni