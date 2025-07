Spazio astronauti in missione sulla Luna | sarà made in Italy la prima casa

Sarà italiana la prima casa degli astronauti in missione sulla Luna: è stato infatti firmato l’accordo tra Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e l’Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo del primo avamposto umano nell’ambito del programma internazionale Artemis, che punta a riportare gli esseri umani sul nostro satellite. Si tratta di un ‘modulo abitativo multiuso’, da cui l’acronimo Mph, che verrà lanciato nel 2033 e permetterà agli astronauti di vivere sulla superficie lunare per condurre esperimenti scientifici e testarne l’abitabilità. “Con il modulo Mph, l’Italia realizzerà la prima vera casa per la permanenza degli astronauti sulla Luna”, commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso: “un habitat mobile, dedicato alla ricerca scientifica e all’esplorazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

