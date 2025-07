Sono stati completati i lavori per il nuovo spartitraffico in Piazza del Popolo. Un lavoro che consentirà un migliore accesso all’area di parcheggio limitrofa consentendo sia l’uscita che l’accesso dalla piazza. I lavori dalla prossima settimana si sposteranno nuovamente in Via Sonnino. Lo ha fatto sapere un paio di giorni fa il sindaco Alessio Mugnaini, in merito allo stato d’avanzamento del progetto di ripavimentazione e pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino partito poco più di una settimana. Il piano non è rientrato fra quelli finanziati nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana ma l’intenzione dell’amministrazione era comunque quella di andare avanti e così è stato: non potendo contare sul contributo di 472mila euro che l’ente aveva richiesto in fase di partecipazione al bando regionale, l’opera sarà finanziata con circa 590mila euro con risorse comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spartitraffico. Ora piazza del . Popolo è sicura