Sparò alla festa dei bambini Ora chiede la scarcerazione

di Antonella Marchionni Sarà depositata in settimana la richiesta di scarcerazione per Sandrino Spingardi, l’ex idraulico di 71 anni arrestato con l’accusa di omicidio volontario nei confronti della cognata Griselda Cassia Nunez, 44 anni durante una festa per la fine dell’asilo della nipotina della vittima in via Sterpettine 31, a Marotta. Spingardi l’11 luglio scorso aveva fatto irruzione armato di pistola e aveva aperto il fuoco. La nonna materna era stata colpita alla testa da distanza ravvicinata nel cortile dietro casa. Kenia Cassia Vaca, 28 anni, madre della piccola e figlia della vittima, si era invece miracolosamente salvata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

