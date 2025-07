Sparatele Vai all' inferno Minacce e insulti choc contro Meloni | l' odio sotto il post di Conte

Persino la guerra in Medio Oriente diventa il pretesto della sinistra per gettare fango sul governo italiano. Il vero specialista in questa campagna di veleno è Giuseppe Conte che, dopo essere finito nella bufera per aver rilanciato la foto di un bimbo scheletrico malato di fibrosi cistica pur di attaccare Israele e l'esecutivo, sui social si è scatenato contro Giorgia Meloni. La colpa del presidente del Consiglio? Aver frenato sull'ipotesi di riconoscere lo Stato di Palestina. Puntuale è arrivato il post del leader del Movimento 5 Stelle, e sotto i commenti si è scatenata una pioggia di odio contro Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sparatele". "Vai all'inferno". Minacce e insulti choc contro Meloni: l'odio sotto il post di Conte

Sparatele. Vai all'inferno. Minacce e insulti choc contro Meloni: l'odio sotto il post di Conte.

