Spara a salve durante la Messa per tentare una rapina | uomo in fuga

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura durante la celebrazione della Messa nella cappella delle suore domenicane di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Un uomo, con il volto coperto si è introdotto nei locali e ha tentato di rapinare i fedeli esplodendo un colpo di pistola a salve a scopo intimidatorio. Si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Indagano gli agenti della Squadra Mobile unitamente agli uomini del commissariato di Ponticelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spara a salve durante la Messa per tentare una rapina: uomo in fuga

