Dopo l’ammissione della Figc, l’Ars et Labor Ferrara ha completato la procedura di iscrizione al campionato regionale di Eccellenza. La nuova Spal aveva tempo fino al 30 luglio per adempiere alle prescrizioni del Crer, ma giustamente si è deciso di non perdere altro tempo e da ieri mattina la squadra di Di Benedetto è ufficialmente ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza che scatterà tra poco più di un mese (il 31 agosto) e del quale probabilmente lunedì prossimo conosceremo i gironi. Ottenere il via libera della Federcalcio – un organismo particolarmente complesso, con tempi tecnici da rispettare che spesso e volentieri portano all’esasperazione – non è un passaggio banale, perché permetterà al club di via Copparo di muoversi finalmente in maniera ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spal, il messaggio della Curva. "Buon lavoro alla nuova società . Noi ci saremo, in ogni categoria»