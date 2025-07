Spaccio di droga in un’abitazione di corso Indipendenza arrestati due pusher

Nel pomeriggio di ieri, nel quartiere San Leone di Catania, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato due persone, rispettivamente di 35 e 20 anni, residenti nel capoluogo etneo, a seguito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

