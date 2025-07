Soumahoro mister muscolo | lo sconcertante video in palestra

Aboubakar Soumahoro si d√† alla palestra. Il sindacalista, nonch√© deputato del Gruppo Misto, si fa immortalare mentre si allena. Il video, da lui condiviso su Instagram, lo mostra alle prese con un attrezzo per le gambe. Fin qui nulla di strano se non fosse che di sottofondo si sente la canzone di Ghali. E non una a caso, bens√¨ " Cara Italia ". Brano il cui testo dice: "Perch√© sono ancora un bambino. Un po' italiano, un po' tunisino. Lei √® di Puerto Rico. Se succede per Trump √® un casino". E ancora: "Ma che politica √® questa? Qual √® la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri, ma non la minestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Soumahoro mister muscolo: lo sconcertante video in palestra

