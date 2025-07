Sottocorona mette in guardia | Situazione pesante Sferzata di maltempo

Dopo settimane di caldo estivo a tratti afoso, è in arrivo un marcato peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese. Lo ha annunciato stamane Paolo Sottocorona durante l'edizione delle previsioni meteo di domenica 27 luglio su La7, tracciando un quadro piuttosto turbolento per i prossimi giorni.  La giornata di domenica si apre con segnali di instabilità già evidenti su molte zone del Nord, dove tornano le ormai consuete "macchie gialle" sulle mappe meteorologiche: si tratta di fenomeni isolati ma potenzialmente intensi, localizzati soprattutto sull'arco alpino e sulle zone prealpine. Anche l'Alta Toscana mostra segni di instabilità.

Sottocorona mette in guardia: "Maltempo forte". Occhio al cambio di passo - Il maltempo interrompe una fase di stabilità, ma non ovunque. Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7 indicano sabato 14 giugno fenomeni "abbastanza isolati ma molto intensi" al nord-Ovest e alta Lombardia.

‚Äú50° in Puglia? Allarmismo ingiustificato‚ÄĚ/ Paolo Sottocorona ‚ÄúNon si può prendere la temperatura a caso‚ÄĚ - Siparietto simpatico su La7, l'esperto meteo Paolo Sottocorona sbotta contro gli allarmisti e le temperature di 50 gradi in Puglia ... ilsussidiario.net scrive