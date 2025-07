Lunghe file per uscire dal paese, tempi di percorrenza più che raddoppiati e desertificazione. Madonna dell’Albero soffre la chiusura del ponte sul fiume Ronco, in via Cella, iniziata il 17 luglio. Sul ponte sono in corso lavori di rinforzo e un risanamento della struttura, che si protrarranno per una durata prevista di circa due mesi: la riapertura del ponte è prevista all’inizio del nuovo anno scolastico. "La situazione viabilità è invivibile – commenta Paola Vannelli, presidente del comitato cittadino Ponte Nuovo Madonna dell’Albero –. Per uscire dal paese verso Ravenna, essendo chiuso il ponte, non si può più passare dalla Ravegnana, e tutti si riversano su Ponte Nuovo, passando dalla via 56 Martiri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos Madonna dell’Albero: "Troppi cantieri, viabilità al collasso. Ingorghi e lunghe file"