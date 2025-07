Sorpasso all’ultima curva | la Juve lo soffia all’Inter

I bianconeri pronti a colpire due volte, di cui una davvero a sorpresa nei confronti di Marotta e Ausilio: la mossa decisiva Le storie di Juventus, Inter e Milan in questo calciomercato estivo stanno ormai incrociandosi sempre più spesso, come già accaduto in passato. Bremer è stato uno dei casi più clamorosi del passato recente, ma nelle ultime settimane possiamo individuare in particolare tre nomi principali in tal senso. Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani e Giovanni Leoni. Il serbo è nel mirino dei rossoneri, Allegri lo riabbraccerebbe volentieri ma la dirigenza del Diavolo – avendo potenzialmente il coltello dalla parte del manico – temporeggia per mettere pressione alla Juve e strappare condizioni migliori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sorpasso all’ultima curva: la Juve lo soffia all’Inter

In questa notizia si parla di: inter - sorpasso - ultima - curva

Taremi Inter, la rinascita dell’iraniano! La Gazzetta è sicura: «La prima opzione dalla panchina ora è lui! Le tappe del sorpasso su Arnautovic e Correa» - di Redazione Taremi Inter, la rinascita dell’iraniano! Segnali confortati nelle ultime uscite, e anche Inzaghi adesso gli darà fiducia!.

Inter-Barcellona 4-3 LIVE ai supplementari: sorpasso di Frattesi, partita clamorosa! - I GOAL E LE AZIONI SALIENTI 109` - Szczesny salva su Frattesi: il tiro di sinistro viene parato dal polacco, che manda in corner.

Scudetto 2025, Mancato Sorpasso dell’Inter Bloccata dalla Lazio in casa, come il Napoli a Parma. - Lo scudetto 2025 si deciderà all'ultima giornata, ma è cambiata la testa della classifica. Con il pareggio dell'Inter sulla Lazio in casa per 2 a 2 (decisivo il gol su rigore di Pedro) ed il contemporaneo pareggio del Napoli in casa del Parma, gli azzurri di Mister Conte comandano ancora la classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui nerazzurri.

Serie A, il Napoli pareggia a Parma ma ringrazia Pedro: l'Inter manca il sorpasso al 90'; Vi ricordate tutte le volte che lo scudetto è stato deciso all'ultima giornata?; Il Napoli frena a Parma ma la Lazio beffa l’Inter: scudetto ancora in bilico. Corsa rovente per lR....

Sorpasso all’ultima curva: la Juve lo soffia all’Inter - La Juve pronta a colpire due volte, una davvero a sorpresa verso l'Inter di Marotta: la mossa decisiva è inaspettata ... Da calciomercato.it

Inter, è scontro con gli ultrà della Curva Nord: gli abbonamenti diventano un caso che può finire in tribunale - Gli ultrà della Curva Nord minacciano di adire le vie legali contro il no dell'Inter al rinnovo dell'abbonamento anche ai membri non interessati dall’inchiesta della Procura di Milano ... Si legge su sport.virgilio.it