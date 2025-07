Sono tornata a casa prima e ho trovato il mio ragazzo che faceva sesso con mia madre Ero senza parole lei mi ha detto ‘tu non te lo meriti' | lo sfogo su Reddit

Doveva essere a un matrimonio, a dieci ore di volo da casa. Il suo fidanzato le aveva detto di non poterla accompagnare a causa di “impegni di lavoro”. Ma un’improvvisa tragedia familiare della sua amica sposa ha fatto saltare le nozze all’ultimo minuto, spingendola a rientrare prima del previsto. E lì, ha fatto la scoperta più devastante della sua vita: il suo fidanzato era a letto con sua madre. La storia, che sembra la trama di un film drammatico, è stata raccontata da una studentessa universitaria sul forum “AmIOverreacting” di Reddit, diventando immediatamente virale e suscitando un’ondata di sdegno e solidarietà . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono tornata a casa prima e ho trovato il mio ragazzo che faceva sesso con mia madre. Ero senza parole, lei mi ha detto ‘tu non te lo meriti'”: lo sfogo su Reddit

