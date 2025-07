Sondrio – Mentre a Poggiridenti sta crescendo una torre per la telefonia alta 35 metri, il Comitato per la realizzazione delle linee di alta tensione in Valtellina e Valchiavenna si rivolge al Comune di Sondrio per l’attuazione di un progetto, giĂ presente da tempo, che, gratuitamente per la cittĂ , permetterebbe di interrare le linee ad alta tensione p resenti attualmente nel capoluogo. Spostare le linee, oltre che dal lato estetico, sarebbe importante anche per la salute della popolazione. “La cittĂ di Sondrio sarĂ la maggiore beneficiaria della razionalizzazione delle linee ad alta tensione in provincia – dicono dal Comitato per la realizzazione delle linee di alta tensione in Valtellina e Valchiavenna -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, la battaglia dei tralicci: “Liberiamo il capoluogo”