Solo io conoscevo la stanza segreta e spacciavo | la donna in carcere liberi gli altri

LECCE – Gli arresti sono stati convalidati, ma soltanto Sara Tafuro, 42enne di Racale, resta in carcere. Tornano in libertĂ , invece, il figlio 19enne Brian Pio Manni e il 23enne Luigi Alex Muscella.Si tratta dei tre componenti di una famiglia di Racale arrestati la sera del 24 luglio da agenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

