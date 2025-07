Solaro il Villaggio Brollo è senza medici | scatta la mobilitazione del quartiere

Solaro (Monza) – Il Villaggio Brollo è rimasto senza medici di base. Centinaia di residenti non hanno il dottore di riferimento e per avere visite, ricette e un minimo di assistenza sanitaria sono costretti a fare anche diversi chilometri: la frazione si è mobilitata con incontri e raccolta firme. Se il problema della carenza dei medici è ormai cronico in tutta la Lombardia e non solo, al Villaggio Brollo gli effetti sono ancora più gravi perché a farne le spese sono soprattutto gli anziani, spesso soli e impossibilitati a muoversi autonomamente in auto. La mobilitazione ha l’obiettivo di chiedere l’assegnazione di un medico di base nel quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

