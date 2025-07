Sognando Beckham confermato il sequel | coinvolti anche David e Victoria Beckham

Dopo oltre vent'anni dal successo del primo film, la regista conferma un sequel in lavorazione. E i Beckham preparano un nuovo documentario. Sognando Beckham sta per tornare sul grande schermo, e questa volta con l'intento di raccontare una nuova pagina nel calcio femminile e nella cultura pop. Il progetto è stato confermato dalla regista e sceneggiatrice Gurinder Chadha, che ha rivelato l'esistenza di un sequel in sviluppo. Il film originale, uscito nel 2002, fu una sorpresa al botteghino, con un incasso globale di 76 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 6 milioni. A trainarlo, le performance di Keira Knightley e Parminder Nagra, allora sconosciute al grande pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

