Softball semifinali scudetto | doppio colpo dell’Italposa a Bologna

All'Italposa Forlì riesce il doppio colpo a Pianoro nelle prime due sfide delle semifinali playoffcontro le Mia Office Blue Girls (3-0 e 9-3), spinta da un'ottima prestazione di Cacciamani, due homer di Giacometti e da un big inning da 5 punti in gara-2, mentre Bologna riesce a rendersi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Francia: French Open, semifinali di doppio femminile in carrozzina - Li Xiaohui e Wang Ziying (a destra) gareggiano durante le semifinali del doppio femminile in carrozzina di tennis tra le atlete Pauline Deroulede della Francia e Aniek Van Koot dei Paesi Bassi e le due atlete cinesi al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, ieri 5 giugno 2025.

Tennistavolo: il WTT Contender entra nella fase calda. Decise le semifinali e la finale di doppio misto - Il WTT Contender di Zagabria sta entrando sempre di più nella fase “calda” dei 5 tabelloni in programma.

Softball, Italposa batte il Collecchio e conquista la seconda piazza nella classifica della regular season - Forlì, Bologna e Saronno sono arrivati alla fine delle gare di regular season di softball con un record di 26 gare vinte e 10 perse, con gli scontri diretti dove tutte sono risultate pari fra loro ... Segnala forlitoday.it