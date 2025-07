Softball | Forlì vede la finale Bologna cede nelle prime due gare della serie di semifinale

Si completa la prima parte delle serie di semifinale scudetto in Serie A1. A vincere nelle due gare della serie tra Italposa Forlì e Mia Office Blue Girls Bologna è la squadra ospite, vale a dire quella forlivese, che mette a segno un colpo di importantissime proporzioni verso gara-3 al Buscherini di sabato 2 agosto, quando Forlì avrà il primo match point. Gara-1 finisce 3-0 a favore dell’Italposa, e tutto accade nella prima metà della partita. Intanto Gasparotto finisce per cadere dentro un doppio gioco, ma questo aiuta Moreland già in posizione punto: è 1-0, con Vigna che va in seconda, ma non riesce poi a concludere il giro del diamante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: Forlì vede la finale, Bologna cede nelle prime due gare della serie di semifinale

