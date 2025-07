Sociale spezzettato Si penalizzano le famiglie

"Apprendiamo con forte preoccupazione della decisione, presente nella deliberazione 742 della Giunta Regionale dello scorso 22 luglio, di sottrarre alla Direzione Salute e Welfare regionale competenze fondamentali per il sistema del sociale umbro, tra cui immigrazione, protezione internazionale, politiche giovanili e promozione della cultura della pace; inclusione sociale, contrasto alla povert√†, politiche per gli anziani, esecuzione penale esterna e istituti penitenziari; economia sociale, terzo settore e servizio civile ": a denunciarlo il segretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, e la responsabile economia sociale e disabilit√† Lega Umbria, Paola Fioroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - "Sociale spezzettato. Si penalizzano le famiglie"

In questa notizia si parla di: sociale - spezzettato - penalizzano - famiglie

Sociale spezzettato. Si penalizzano le famiglie.

Bonus sociale rifiuti: sconto Tari del 25% per famiglie in difficoltà - Dopo cinque anni, il bonus sociale rifiuti offre una riduzione Tari per famiglie con Isee fino a 20mila euro. Scrive quotidiano.net

Nasce lo sportello sociale di sostegno alla famiglia a Falconara - Lo sportello, coordinato da Simona Cardinaletti, psicologa e psicoterapeuta, sarà gestito da personale esperto che si ... Riporta ansa.it