Smentite le accuse di Israele | nessuna prova di furti di aiuti da Hamas

Per quasi due anni, Israele ha accusato Hamas di sottrarre sistematicamente gli aiuti umanitari forniti dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali, utilizzandolo come principale razionale per restringere l’ingresso di cibo a Gaza. Tuttavia, secondo un’inchiesta del New York Times, che cita due alti ufficiali militari israeliani e altre due fonti coinvolte nella questione, non è mai stata trovata alcuna prova che dimostri un furto sistematico di aiuti da parte dell’organizzazione palestinese nei confronti delle Nazioni Unite, il principale fornitore di assistenza di emergenza a Gaza durante la maggior parte del conflitto. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Smentite le accuse di Israele: “nessuna prova di furti di aiuti da Hamas”

Usa: daremo aiuti a Gaza senza Israele - 7.00 Gli Stati Uniti hanno annunciato che Israele non parteciperĂ al piano di distribuzione di aiuti alimentari alla Striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia da quando Israele ha bloccato le consegne, oltre due mesi fa.

Israele appoggia il piano USA per aiuti umanitari a Gaza, Hamas sotto accusa - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che "Israele sostiene pienamente l'iniziativa americana di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, che non prevede la partecipazione diretta di Israele".

Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina, Usa: "Al via aiuti umanitari a Gaza senza Israele"; cala il gelo con Neatnyahu - Il Presidente Usa dal 13 maggio in visita in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti annunciano un piano di distribuzione degli aiuti ma senza Israele.

Nyt, Israele non ha prove del presunto saccheggio aiuti di Hamas - Israele non ha prove di alcun presunto sistematico saccheggio degli aiuti dell'Onu da parte di Hamas, argomento principale utilizzato per giustificare la creazione della controversa Gaza Humanitarian ... Da quotidiano.net

Israele riprende gli aiuti a Gaza, lanciati cibo e farmaci dall’alto: «Creeremo dei percorsi sicuri» - Israele riprende i lanci umanitari su Gaza e aprirà corridoi di sicurezza ai convogli ... Scrive ilmessaggero.it