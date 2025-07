Slot Talks Liverpool sconfitta infortuni e Ekitike e Kerkez

2025-07-26 17:48:00 Breaking news: Il manager Arne Slot afferma che Liverpool ha “molti” aspetti da migliorare e “devono fare di meglio” dopo che la sua squadra impoverata ha perso 4-2 a Milano a Hong Kong sabato. I campioni in carica della Premier League non hanno schierato un centrocampista, con l’attaccante Hugo Ekitike-firmato da Eintracht Frankfurt per un iniziale £ 69 milioni-assente al fianco di Darwin Nunez, che ha segnato una tripletta in nove minuti in un’amichevole contro il Stoke City domenica scorsa, e Colombia International Luis Diaz. “Abbiamo inventato giocando con due No10 e, in possesso della palla, sembrava davvero bello a causa dell’intera squadra”, ha detto Slot, parlando a LFC TV su una linea di partenza iniziale presentava Mohamed Salah, Harvey Elliott, Club Record che firma Florian Wirtz e il sedicenne Rio Ngumoha. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Slot Talks Liverpool sconfitta, infortuni e Ekitike e Kerkez

In questa notizia si parla di: slot - liverpool - ekitike - talks

Liverpool, Slot chiude il caso Alexander-Arnold: «Concentriamoci sul titolo vinto, non sui fischi» - Liverpool e quello che è stato il caso Alexander Arnold. Le dichiarazioni del tecnico Arne Slot su quello che sarà l’esito definitivo L’ambiente in casa Liverpool, fresco vincitore della Premier League 2024-2025, è stato scosso dalla reazione di una parte dei tifosi nei confronti di Trent Alexander-Arnold.

Abbiamo mostrato perché siamo campioni, insiste che la slot del boss di Liverpool dopo la sconfitta del Chelsea - 2025-05-04 20:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Arne Slot ha insistito sul fatto che Liverpool ha mostrato perché sono campioni questo pomeriggio nonostante una performance inferiore alla perdita di 3-1 al Chelsea.

Chiesa mai titolare con il Liverpool, Arne Slot rivela: «Ho deciso di fare entrare prima altri giocatori. Guarda caso quando è entrato lui…» - di Redazione JuventusNews24 Chiesa mai titolare con il Liverpool, Arne Slot rivela sull’ex calciatore della Juventus il motivo: tutte le dichiarazioni.

Hugo Ekitike reveals Arne Slot chat that sealed Liverpool move; Il Liverpool si avvicina al trasferimento di Hugo Ekitike mentre continuano i colloqui per un compromesso da 78 milioni di sterline; Il Liverpool «trattative aperte con l'Eintracht Frankfurt su Hugo Ekitike».

‘Too easy’: Slot explains why Liverpool lost, gives update on injuries and when Ekitike will play - Arne Slot has given an injury update on Alexis Mac Allister, Darwin Nunez and more and discussed new signings Hugo Ekitike and Milos Kerkez. Scrive 101greatgoals.com

Hugo Ekitike reveals Arne Slot chat that sealed Liverpool move | OneFootball - In his first interview since arriving at Liverpool, Ekitike radiated the kind of enthusiasm that’s impossible to fabricate. Come scrive onefootball.com