Parte ufficialmente l’intervento di bonifica ambientale di un sito contaminato a Zerbinate, in via Consorziale. E per la prima volta si indicano i confini tra il terreno contaminato e le proprietà dei terreni agricoli dei privati. Un passo cruciale reso possibile grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il Pnrr. L’area in questione, immersa nel verde delle campagne di Zerbinate, si è purtroppo rivelata uno dei siti orfani più inquinati dell’ Emilia Romagna. Si tratta di aree contaminate per le quali non è possibile individuare o far rivalere gli obblighi di bonifica su soggetti responsabili, come nel caso di un’azienda che aveva colmato lo spazio con rifiuti e che ora risulta fantasma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sito contaminato a Zerbinate. Parte l’intervento di bonifica