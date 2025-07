Sinner supera pure Papa Leone | è il più citato in tv

È Jannik Sinner il personaggio più citato sulle radio e tv nazionali nell'ultimo mese: in base al monitoraggio svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, il trionfatore di Wimbledon ha ottenuto infatti 4.816 menzioni, circa una ogni 9 minuti. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nel periodo compreso fra lunedì 23 giugno e mercoledì 23 luglio. Alle spalle del campione altoatesino Papa Leone XIV (3.

Sinner citato durante “Reazione a catena”: il video della gaffe nell’ultima puntata - È bastata una semplice parola – carota – per far finire Jannik Sinner al centro dell’attenzione nel quiz televisivo Reazione a Catena, in onda ogni estate su Rai 1.

