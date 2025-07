Sindaco ucciso il colonnello casertano rompe il silenzio | Totale estraneità ai fatti continuo ad avere fiducia nella giustizia

A due mesi dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Salerno nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” ucciso ad Acciaroli il 5 settembre 2010, il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo ha scelto di rompere il silenzio e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Sindaco ucciso, la Procura chiede il rinvio a giudizio per i due carabinieri casertani - La Procura di Salerno tira dritto e chiede il rinvio a giudizio per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, di Aversa, l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, di Casagiove, per l’imprenditore Giuseppe Cipriano e per Giovanni Cafiero.

Omicidio Vassallo, Cagnazzo rompe il silenzio: "Affronto una vicenda dolorosa che non mi appartiene" - Lo sfogo social del colonnello dei carabinieri imputato di concorso nell'omicidio del sindaco pescatore nel 2010: "Sono innocente"

Omicidio del sindaco pescatore: il colonnello Cagnazzo ribadisce la sua innocenza - "Desidero ribadirlo ancora una volta, stavolta con la mia voce e non attraverso i miei legali: sono totalmente estraneo ai fatti contestati".