Sindaco di Kharkiv | Massiccio attacco di droni russi | Zelensky | Pressione su Mosca affinché non ci sia la guerra nel 2026

Mosca: "Se l'Occidente volesse la pace non darebbe armi a Kiev". Zelensky: dopo le nostre risposte con i droni la pace è piĂą vicina". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sindaco di Kharkiv: "Massiccio attacco di droni russi" | Zelensky: "Pressione su Mosca affinchĂ© non ci sia la guerra nel 2026"

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania - (Adnkronos) – E' in corso un dialogo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per definire un possibile "mega-accordo" sui droni ad uso militare.

Zelensky respinge tregua di 3 giorni offerta da Mosca per il 9 maggio, droni russi contro Kiev: 2 minori feriti - Continuano le tensioni tra Russia e Ucraina, in vista della parata del 9 maggio a Mosca, Giorno della Vittoria.

Ucraina, Zelensky: “Tregua se Mosca ferma gli attacchi”. Droni russi su Kiev - (Adnkronos) – Ucraina pronta a un "cessate il fuoco immediato" se la Russia cesserà "gli attacchi e le offensive".

Le autoritĂ ucraine hanno riferito di attacchi massicci sulla capitale e altre zone del Paese. Almeno quattro i quartieri colpiti a Kiev, un morto. Utilizzati missili da crociera e ipersonici, mentre il sindaco di Mosca ha parlato di droni abbattuti sulla cittĂ .

