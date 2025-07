Simeone si ferma in allenamento Pisa in ansia Aebischer e Troilo le mosse dei nerazzurri

Di Lorenzo Vero La testa del Pisa (dei tifosi, ma anche dei dirigenti) nella giornata di ieri ha spostato le attenzioni su quanto accaduto a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. Nell’allenamento mattutino il Cholito Simeone ha lasciato il campo sorretto dai membri dello staff tecnico e sofferente in volto. Una notizia che ha scosso gli animi anche della società pisana, con il direttore sportivo Vaira e l’amministratore delegato Giovanni Corrado che hanno assistito agli allenamenti di Gilardino seduti in panchina, ma sempre attivi con il telefono in mano. Secondo quanto raccolto, dai primi accertamenti l’infortunio sembra risultare di lieve natura, anche se nei prossimi giorni ne sapremo di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Simeone si ferma in allenamento, Pisa in ansia. Aebischer e Troilo, le mosse dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: simeone - allenamento - pisa - ferma

Infortunio per Simeone, l'attaccante del Napoli si ferma in allenamento: le sue condizioni; Napoli, si ferma Simeone in allenamento: si teme un infortunio muscolare; ULTIM'ORA - Infortunio per Simeone in allenamento! Il Cholito esce dal campo a braccia.

Infortunio per Simeone, l'attaccante del Napoli si ferma in allenamento: le sue condizioni - Giovanni Simeone ha accusato un problema durante l'allenamento a Dimaro, dove il Napoli si trova: possibile infortunio muscolare. Lo riporta msn.com

Napoli, infortunio per Simeone. Il Pisa non molla, spunta il Torino - Questa mattina, durante la sessione di attivazione tecnica, si è fermato per infortunio l'attaccante Giovanni Simeone come riportato CalcioN ... Da informazione.it