Sile Jazz 2025 chiude con oltre 2000 spettatori e il sold out finale

Il tutto esaurito del concerto di Enrico?Pieranunzi all’Auditorium Lo?Squero dell’Isola?di?San?Giorgio di sabato 26 luglio, ha suggellato il successo dell’edizione 2025 di Sile Jazz. Tra le acque veneziane e le architetture silenziose della laguna, il festival ha salutato il pubblico di una delle. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Torna Sile Jazz: due mesi di musica con 20 concerti e tre eventi speciali - Dal 6 giugno al 26 luglio 2025, in tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica, Sile Jazz tornerà a portare la musica d'autore lungo il corso del fiume di risorgiva più lungo d’Europa.

Inaugurazione Sile Jazz 2025 - Al via Sile Jazz 2025: tre tappe il 6, 7 e 8 giugno tra Casale, Quarto d’Altino e Istrana per inaugurare il festival con un viaggio musicale tra paesaggi e suoni contemporanei.

Sile Jazz: armonie green tra musica, arte e pensiero poetico - Dal 13 al 15 giugno, Sile Jazz torna a intrecciare musica e territorio in un fine settimana che unisce concerti, riflessioni e installazioni d’arte.

