Siena l’auto finisce sulla scalinata di via San Martino

Siena, 27 luglio 2025 – Non si capisce come abbia fatto a finire lì: di sicuro se l’è vista brutta tanto che per evitare che l’auto continuasse a scivolare è dovuto rimanere nell’abitacolo per tenere il piede sul pedale del freno. La disavventura è capitata a Siena intorno alle 14: un’auto è finita sulla scalinata di via San Martino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Siena, dalla sede centrale; una squadra ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura attraverso una fascia collegata al mezzo dei vigili del fuoco, per evitare un ulteriore scivolamento. Così il conducente ha potuto lasciare il pedale del freno e scendere dal mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena, l’auto finisce sulla scalinata di via San Martino

