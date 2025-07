Siena continua a essere divisa Il capoluogo in una direzione parte della provincia in un’altra

"Ho paura che a Siena non si sia compresa l'importanza della stazione alta velocitĂ Medioetruria. Così addio Siena-Roma in due ore e addio nodo di Chiusi. La cosa non si risolve con l'aeroporto". Stefano Maggi non è solo un docente universitario della materia, ma è anche uno dei massimi esperti italiani di trasporto ferroviario (nonchĂ© affezionato utente, quando è possibile.). Affida ai social la propria amara riflessione - non certo la prima - sulla nuova svolta sul fronte alta velocitĂ , con la Regione Toscana che ha portato l'Umbria sulla scelta di Rigutino, a quanto pare. Ci sarĂ poi da far cambiare idea al tavolo tecnico ministeriale, che si era giĂ espresso per Creti-Farneta, ma intanto le due Regioni coinvolte optano per la soluzione aretina.

