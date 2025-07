Sicurezza alimentare e cooperazione strategica nel Corno d’Africa La missione di Meloni ad Addis Abeba

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sì è imbarcata per la visita ufficiale in Etiopia, dove il 28 luglio sarà co-presidente del terzo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari (UN Food Systems Summit +4), che si terrà ad Addis Abeba. L’incontro, ospitato congiuntamente dal primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali, e dalla vicesegretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, riunirà capi di Stato e di governo, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, della società civile, del mondo accademico e del settore privato, con l’obiettivo di fare il punto sui progressi globali verso sistemi alimentari più sostenibili, inclusivi e resilienti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sicurezza alimentare e cooperazione strategica nel Corno d’Africa. La missione di Meloni ad Addis Abeba

