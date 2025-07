siamo dipendenti dal pettegolezzo e lo era anche dante

Oscar Wilde aveva previsto tutto: "I fatti miei mi annoiano sempre a morte, preferisco quelli degli altri". E cos√¨ via andare, nei secoli il pettegolezzo ha preso corpo e, come l'aria, non se ne pu√≤ fare a meno. Perch√© sbirciare √® il momento pi√Ļ eccitante, origliare poi accentua la curiosit√†, infine riferire il video e l'audio completa l'opera. L'estate √® la stagione migliore, lo spogliarello non si limita agli abiti in spiaggia ma alla capacit√† di togliersi di dosso tutto o quasi e incominciare a farsi gli affari degli altri per renderli infine nudi. I social raccolgono una popolazione infinita di gossipari, Roberto D'Agostino ne ha fatto un business interessantissimo e intelligente, l'insegna dell'azienda, Dagospia, √® il riassunto dell'impresa perch√©, come diceva lo stesso Wilde, la vita √® tutto quello che accade mentre ti stai occupando d'altro e questo altro √® il mormorio del vicino, la fuitina del coinquilino, sono le corna dell'attore o dell'attrice, il Var fotografico che accerta il tradimento, se ne parla, accade dalla fondazione dell'impero umano, basterebbe farsi un giro nel sud d'Italia o in certi borghi padani, alle sei della sera, davanti ai bassi, sedie e ventagli a ciacolare di quello che accade in paese, gossip popolaresco, roba bella fresca di giornata che poi si gonfia, lievita e diventa fatto nazionale, sociale e sociologico, dal marciapiede al salotto √® un attimo, stesso brusio, stesse insinuazioni per poi trovare la celebrazione artistica nella letteratura e nella musica, Rossini e Shakespeare, la calunnia √® un venticello o molto rumore per nulla, cos√¨ citati a memoria e a caso, storie di corte ad acchiappare l'interesse del pubblico, siamo sempre nello stesso cortile, nello stesso condominio di voci mai chiare, mai ben individuabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

