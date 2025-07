Siamo allo sfratto per Donnarumma? Il Psg accelera per Chevalier e il club non vuole competizione in porta

Gianluigi Donnarumma sembra sempre più vicino all’addio al Psg, con il club che sta adottando una politica di austerity che potrebbe spingerlo a lasciare la capitale francese. Le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo, insieme alla volontà della società di ridurre il suo ingaggio, stanno aprendo la strada all’arrivo di un possibile sostituto. Intanto, il Paris Saint-Germain accelera per Lucas Chevalier, giovane portiere del Lille, in vista di una possibile cessione del numero uno italiano. Leggi anche: Donnarumma, anche il Psg è in austerity: vuole ridurgli lo stipendio del 66%. Per L’Equipe potrebbe andar via Se Donnarumma resta, niente Chevalier al Psg (Le Parisien). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Siamo allo sfratto per Donnarumma? Il Psg accelera per Chevalier e il club non vuole competizione in porta

In questa notizia si parla di: donnarumma - accelera - chevalier - club

In Francia danno per fatta la chiusura della trattativa tra PSG e Lille per Lucas Chevalier, che si appresta così a diventare il nuovo portiere del club campione d’Europa. Gigio Donnarumma finirà sul mercato. Vai su Facebook

Dalla Francia: PSG, vicino Chevalier. Donnarumma può partire; Siamo allo sfratto per Donnarumma? Il Psg accelera per Chevalier e il club non vuole competizione in porta; Gigio Donnarumma, addio Psg: clamoroso, torna in Italia | .it.

Siamo allo sfratto per Donnarumma? Il Psg accelera per Chevalier e il club non vuole competizione in porta - Donnarumma è vicino a lasciare il PSG, che punta su Lucas Chevalier come possibile sostituto. Riporta ilnapolista.it

Donnarumma via dal PSG? I parigini valutano Chevalier! - Il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma non prevede bene allora il PSG prova a tutelarsi con l’arrivo di Lucas Chevalier. Secondo generationsport.it