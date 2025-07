Si ribalta col quad | ferito un 48enne

Sono stati attivati alle 13.30 i sanitari dell'emergenza urgenza aretina chiamati a soccorrere un uomo rimasto ferito in un incidente a bordo di un quad. L'episodio è avvenuto nel comune di Castel San Niccolò. Qui, per cause in corso di accertamento, si è verificato il sinistro durante il quale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

