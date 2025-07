Si filma mentre fa il bagno fra i liquami | l’epic fail dell’influencer sudafricana Il video è virale

Città del Capo, 27 luglio 2025 – Sirenetta tra i liquami a sua insaputa. E’ diventata virale la disavventura di Michelle Sky Hayward, influencer sudafricana, amante del mare. In una delle sue numerose abluzioni, rigorosamente ‘instagrammate’, qualcosa è andato storto. “Buongiorno dalla bellissima Città del Capo”, dice lei riprendendosi mentre sguazza in una spuma dal colore dubbio. Il volto è cosparso da qualcosa che potrebbe sembrare sabbia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Sky Hayward (@michelleskyhayward) Ma più di qualcuno le fa notare la natura di quel materiale: evidentemente la bionda Michelle si è fatta una bella nuotata tra le acque reflue finite nell’Oceano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Si filma mentre fa il bagno fra i liquami: l’epic fail dell’influencer sudafricana. Il video è virale

In questa notizia si parla di: liquami - influencer - sudafricana - virale

“È salata”, ma non è schiuma di mare: influencer nuota felice e sorridente tra i liquami - Un disgustoso incidente per un’influencer sudamericana. Michelle Sky Hayard è una tiktoker che ama viaggiare e postare i video dei luoghi che visita per i suoi quarantamila followers.

L’influencer Michelle Sky si fa il bagno nei liquami, i follower la avvertono: “Quella non è schiuma” - L’influencer Michelle Sky Hayward è diventata virale sui social dopo aver nuotato tra acque contaminate da scarichi fognari.

L’influencer Michelle Sky circondata dalla schiuma mentre nuota, ma il bagno finisce nei liquami: «Lo sai dove sei finita?» – I video - Una giornata di riposo, una tranquilla nuotata a Bloubergstrand Beach, sulla costa di Città del Capo in Sud Africa.

L'influencer sudafricana nuota fra i liquami (senza accorgersene); Una influencer ha nuotato (sorridendo) nei liquami, pensando fosse semplice schiuma di mare; L'influencer Michelle Sky circondata dalla schiuma mentre nuota, ma il bagno finisce nei liquami: «Lo sai dove sei finita?» - I video.

Chi è Michelle Sky Hayward, l'influencer che ha fatto il bagno nei liquami in Sudafrica? - Michelle Sky Hayward è tornata al centro delle cronache e delle discussioni online dopo che un suo video, girato a Città del Capo, Sudafrica, è diventato virale. Segnala tag24.it

Influencer nuota nei liquami e il web impazzisce - L'influencer Michelle Sky Hayward nuota in una schiuma sospetta a Città del Capo: il video virale scatena il web ... lascimmiapensa.com scrive