Si è sposata Nozze nella famiglia più importante d’Italia | per lei è la terza volta

Luna Berlusconi ha detto sì per la terza volta. La figlia di Paolo Berlusconi e nipote dell’ ex premier Silvio ha celebrato il suo nuovo matrimonio con lo chef e attore Vittorio Vaccaro, suggellando un’unione che dura da anni con una cerimonia intima ma carica di significato. L’annuncio è arrivato direttamente dai diretti interessati, che sui social hanno condiviso alcune immagini della giornata speciale, sottolineando il carattere informale e familiare dell’evento. “Una festa piccola, ma piena”, ha scritto lo sposo a corredo degli scatti, descrivendo così un momento vissuto senza sfarzi, ma circondato dall’affetto delle persone piĂą care. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: volta - terza - sposata - nozze

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Critiche dai 5 Stelle e dal Pd: in questo modo "si toglie alla cittadinanza la fruizione di un bene pubblico".

Inter-Lazio, Inzaghi si prepara a (ri)affrontare il passato: terza volta in stagione! - Simone Inzaghi torna a fare i conti col proprio passato in occasione di Inter-Lazio di domenica. Sarà la terza volta in stagione che l’allenatore piacentino dovrà sfidare la sua ex squadra.

Evade (per la terza volta), ma viene tradito dal suo festino: finisce malissimo - Per la terza volta in sei mesi un uomo di 49 anni ha provato a evadere dai domiciliari. Come riportano i colleghi di RiminiToday, il giudice aveva disposto per l'uomo la misura cautelare in una camera d'albergo in seguito a dei maltrattamenti subiti dalla moglie.

Mel B si sposa per la terza volta: solo una Spice Girl presente alle nozze; Mel B regina per un giorno: le nozze Spice nella cattedrale di St Paul; La marchesa D'Aragona si è sposata (per la terza volta) con Andrea. Il matrimonio da sogno a Padova e il vesti.

L'ex Spice Girl Mel B si è sposata con un parrucchiere: Victoria Beckham assente alle nozze (ma ha disegnato l'abito) - L’ex Spice Girl Mel B, si è sposata per la terza volta, questa volta con l'hairstylist 37enne Rory McPhee nella Cattedrale di St Paul a Londra. Riporta msn.com

Mel B si è sposata ma alle nozze c’era soltanto una delle ex compagne delle Spice Girls - Tutti i dettagli sul matrimonio e la romantica proposta. Secondo rumors.it