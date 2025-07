Si chiude il festival dedicato al Gattopardo a Ciminna premiato il maestro Giancarlo Giannini

Si è conclusa ieri sera, sabato 26 luglio, a Ciminna, la settima edizione del Gattopardo Cinefestival – Premio Gattopardo CittĂ di Ciminna, con una serata memorabile in piazza Matrice che ha reso omaggio a uno dei grandi maestri del cinema italiano: Giancarlo Giannini infatti è stato insignito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Gattopardo Cinefestival a Ciminna: il programma della settima edizione - Dal 21 al 26 luglio, sotto la direzione artistica del produttore e critico cinematografico Sergio D’Arrigo, si terrà la settima edizione del Gattopardo Cinefestival – Premio Gattopardo città di Ciminna.

VIDEO | Ciminna, al via il Gattopardo Cinefestival 2025: sei giorni di film, incontri e memoria - Presentato all’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il cartellone degli eventi più importanti dell’estate ciminnese e in particolare la settima edizione del Gattopardo Cinefestival - Premio Gattopardo città di Ciminna, in programma dal 21 al 26 luglio, sotto la.

Premio Gattopardo CittĂ di Ciminna all'attore Giancarlo Giannini icona del cinema Nazionale ed internazionale. "Buona la prima"societĂ di produzione cinematografica catanese ha organizzato la manifestazione con la direzione artistica di Sergio D'Arrigo e Al Vai su Facebook

