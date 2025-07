Si allenta la morsa del caldo su Bari | domani torna il rischio pioggia

Èin arrivo una perturbazione su Bari e provincia. Dopo l'allentamento della morsa del caldo, domani potrebbe arrivare un'ondata di maltempo: il nuovo bollettino della Protezione Civile segnala per domani, dalle 8 di mattina e per le successiva 12 ore, la presenza del rischio pioggia sulla Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre Comuni - Fano, 1 luglio 2025 – La canicola morde, ma l’acqua manca. Rubinetti a secco, oggi, in diverse vie di Fano, San Costanzo e Orciano, per lavori sulle reti idriche da parte dei gestori, Aset e Marche Multiservizi.

Caldo, pediatri: le 5 regole per proteggere i bambini dalla morsa dell'afa - Agostiniani (Sip), 'anche un’esposizione breve e non protetta può provocare disidratazione o colpo di calore nei bambini, specie nei primi anni di vita' Roma, 2 lug.

Meteo, Italia nella morsa del caldo africano: previsti improvvisi temporali e grandinate - Questa settimana si preannuncia molto calda, ma caratterizzata anche da maltempo intenso e condizioni meteo avverse molto forti

L'Europa sta vivendo un'estate fuori dall'ordinario ? Il continente è stretto in una morsa di calore che batte ogni record. L'Italia, in particolare, sta vedendo i termometri superare i 36-38°C di giorno in molte città, e le notti tropicali con minime sopra i 25°C comp Vai su Facebook

