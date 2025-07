Shields parla di Rick Ross Hotel problemi e combattere Laila Ali

2025-07-27 11:33:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Claressa Shields afferma che il rapper Rick Ross ha dovuto prendere un “cattivo hotel” prima di recitare nel suonatore di campione dei pesi massimi indiscussi per la sua vittoria di punti su Lani Daniels presso la Little Caesars Arena di Detroit. Flint Fighter Shields ha attirato una delle più grandi folle della sua carriera come headliner nell’arena, vendendo più di 15.000 biglietti e lasciando Ross, che ha un patrimonio netto segnalato di circa $ 150 milioni, lottando per le opzioni di alloggio. “Qualcuno era tipo” Va bene, amico – ti avremo un buon hotel “, ha spiegato Shields. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

