Shaila Gatta sta con un famosissimo calciatore? Ecco tutta la verità sul nuovo fidanzato

Shaila Gatta pare non sia piĂą single ma fidanzata con un famoso calciatore. Ecco tutta la veritĂ ! Leggi anche: Un libro non si nega a nessuno: dopo il Grande Fratello, Shaila Gatta diventa scrittrice! Dopo la fine della storia con l’ex gieffino Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta torna a parlare della sua situazione sentimentale. Ecco tutte le sue rivelazioni! Shaila Gatta: tutta la veritĂ sul mio nuovo fidanzato. Ex concorrente del Grande Fratello, Shaila Gattaha smentito categoricamente le voci di un flirt con il calciatore Michael Folorunsho, giocatore del Napoli e in procinto di trasferirsi al Cagliari. 🔗 Leggi su Donnapop.it

