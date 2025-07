In questi giorni, ho percepito di aver ricevuto un vita extra. Nessuna trasformazione: semplicemente all’Istituto Cardiologico Monzino di Milano, Daniela Trabattoni, una dottoressa di valore eccezionale, mi ha praticato una coronarografia applicandomi 4 stent (tubicini metallici inseriti nelle coronarie). Durante l’intervento che seguivo in stato cosciente, la dottoressa commentava che avevo delle coronarie davvero brutte e alla fine mi sono permesso di chiederle che cosa significasse: “Che con un’ostruzione del 95% da una parte e dell’85 dall’altra sarebbe andato incontro a un mega infarto ”. Al momento non ci ho fatto caso, il cuore, anche se da tempo mi mancava tantissimo il fiato, non è mai stata una mia preoccupazione e avevo dovuto continuamente sfidare una voce che mi suggeriva che forse stavo esagerando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sfiorato dalla morte per la seconda volta: ora voglio riflettere