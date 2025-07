Settantenne entra contromano sulla Torino-Milano e fa una strage | 4 morti e una ragazza gravissima dopo il frontale È stata intubata

Strage sulla Torino-Milano. Uno scontro frontale tra due auto ha provocato la morte di quattro persone. Gravisima una quinta persona, trasportata in ospedale in codice rosso. È. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Settantenne entra contromano sulla Torino-Milano e fa una strage: 4 morti e una ragazza gravissima dopo il frontale «È stata intubata»

