Sesto Fiorentino si schianta con l' auto contro un albero | morto un uomo di 66 anni

Un uomo di 66 anni è morto dopo essere finito con l'auto contro un albero. È accaduto nel corso della mattinata di oggi, domenica 27 luglio, a Sesto Fiorentino in viale Ariosto. L'uomo, che stava percorrendo il viale in direzione Prato, avrebbe accusato un malore prima di schiantarsi contro un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

