Sesko Juve | la suggestione è destinata a rimanere tale Accordo raggiunto tra lo sloveno e questo club ultimissimi aggiornamenti

Sesko Juve: la suggestione svanisce. Accordo raggiunto tra l'attaccante e questo club, novitĂ importanti. Il Newcastle fa sul serio e sferra un colpo che potrebbe essere decisivo nella corsa a Benjamin Sesko. Secondo le ultime notizie riportate dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il club inglese avrebbe raggiunto un accordo di principio con il centravanti sloveno, superando di slancio la concorrenza e mettendosi in pole position per il suo acquisto. Una mossa che mette pressione agli altri club interessati, tra cui il mercato Juve. L'affondo del Newcastle: accordo di principio fino al 2030.

Sudakov Juve, c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Sudakov Juve, i bianconeri non perdono la speranza di acquisire il talento ucraino: l’accordo tra lo Shakhtar e quel club italiano non è stato raggiunto.

CdS – “Morata vicinissimo al Como, raggiunto l’accordo con l’attaccante spagnolo” - 2025-07-06 19:44:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: “Il Como ha trovato l’accordo con Morata, il Milan sta lavorando per accelerare la fine del prestito al Galatasaray “.

Dazi, Starmer annuncerà l’accordo raggiunto con gli Stati Uniti - Downing Street ha confermato che il primo ministro britannico Keir Starmer annuncerà nelle prossime ore un accordo commerciale con gli Stati Uniti incentrato sui dazi.

Cheddira al PAOK: accordo raggiunto con il Napoli; Arsenal, accordo raggiunto con Sesko. Via libera per la Juventus con Gyokeres?; GYOKERES JUVENTUS: L'arsenal ha l'accordo con sesko.

Si sblocca l’affare Sesko: lo comprano per 70MLN più bonus - Il gentleman agreement raggiunto con il RedBull Lipsia mette Benjamin Sesko nelle condizioni di andare via in questo calciomercato. Lo riporta calciomercatoweb.it

Sesko, la Juve non molla - Nel vortice di attaccanti che animerà il mercato estivo, Viktor Gyökeres sembra aver già deciso il proprio futuro. Riporta tuttojuve.com