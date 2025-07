Servono modifiche strutturali e più personale – l’allarme di Fattorello dopo l’evasione di Avellino

Nessun lenzuolo intrecciato, nessuna corda improvvisata. Nel pomeriggio di sabato 26 luglio 2025, un detenuto di 22 anni è riuscito a evadere dal carcere di Bellizzi Irpino facendo affidamento unicamente sulla propria agilità.Il giovane ha scavalcato le recinzioni del cortile destinato alle ore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

