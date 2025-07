serve piazzola per fare atterrare pegaso di notte

EMPOLI Emergenza sanitarie: ancora assente una piazzola per l’atterraggio notturno dell’ elisoccorso a Empoli. A sollevare il problema nell’ultimo consiglio comunale è il gruppo Centrodestra per Empoli. "Durante un intervento sanitario urgente avvenuto sabato 21 giugno – si legge nella nota – è emersa una criticitĂ rilevante: l’impossibilitĂ per l’elisoccorso Pegaso di effettuare un atterraggio notturno in sicurezza nel territorio del Comune di Empoli, a causa dell’assenza di una piazzola certificata. A seguito dell’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli il 23 luglio, il vicesindaco Mennuti ha confermato – prosegue la nota – che attualmente non esiste una piazzola certificata per l’atterraggio notturno presso l’ospedale San Giuseppe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

