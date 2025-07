Serie di furti in ospedale | arrestato un 60enne

Un uomo di 61 anni di origine sarda è stato arrestato a Rimini per dei furti commessi in alcuni ospedali della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Il 61enne, come scrive PadovaOggi, era già destinatario di un ordine di carcerazione per un cumulo di pene da parte del tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

