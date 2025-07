Serie B Rummo Basket | allestito un roster importante

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono i preparativi in casa Rummo Samnium Benevento per il prossimo campionato di Serie B Femminile che abbraccerà quasi tutte le regioni del Sud Italia. La società beneventana sta mostrando grande organizzazione e programmazione, nonostante sia solo alla sua prima esperienza in questo campionato, e si può definire già pronta in tutti gli aspetti. Come annunciato nel comunicato precedente, il Presidente Mori ha allestito in poche settimane un roster di tutto rispetto, con elementi di esperienza ma anche tante giovani atlete che già hanno ben figurato in Serie B con le rispettive squadre precedenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie B, Rummo Basket: allestito un roster importante

In questa notizia si parla di: serie - rummo - basket - allestito

Basket, Rummo Benevento da impazzire: battuta Torretta in gara 2, è serie B - Tempo di lettura: 2 minuti Al termine di una stagione non adatta ai deboli di cuore, la Rummo Samnium Basket Benevento vince gara-2 delle finali contro Torretta e si regala la Serie B davanti ad un Liceo Rummo completamente giallorosso.

Rummo Basket pronta per il torneo di Serie B - Tempo di lettura: 3 minuti Come anticipato nei giorni scorsi, è già tutto pronto in casa Rummo Samnium Basket per il prossimo campionato di Serie B Femminile.

Basket, la Rummo Benevento pronta a partire per la prossima stagione in serie B; Basket femminile, Rummo Samnium già pronta per il prossimo campionato di serie B.

Basket, serie B nazionale - Il Resto del Carlino - Nel 2023/24 ha proseguito il suo percorso tra Serie B Interregionale e Serie C, indossando le maglie di Basket 7 Laghi Gazzada e Varese. Segnala ilrestodelcarlino.it

Basket, play off serie B, la Virtus Roma 1960 perde 95-64 in gara 2 a ... - Colpo Luiss a Legnano Entrambe le capitoline sono sull'1- ilmessaggero.it scrive