Serie B nel ritiro di Moena finisce 3-2 per i liguri Oggi match contro l’Arezzo Mantova sconfitto con onore dal Genoa

La sfida con una squadra di Serie A come il Genoa, nonostante la sconfitta 3-2 consegna al Mantova segnali positivi e conferma che mister Possanzini e i suoi giocatori hanno spinto il loro lavoro nella giusta direzione. Certo, da qui sino all’inizio degli impegni ufficiali i biancorossi sono chiamati a crescere ancora e a limare alcuni particolari, ma l’amichevole giocata a Moena ha messo in mostra alcuni tratti che certamente in questa seconda stagione in Serie B saranno le principali prerogative di un Mantova sempre votato al gioco e al possesso palla. Dopo un primo tempo giocato a testa alta, infatti, sono i biancorossi a sbloccare il risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B, nel ritiro di Moena finisce 3-2 per i liguri. Oggi match contro l’Arezzo. Mantova sconfitto con onore dal Genoa

