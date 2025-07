Sereno ma non troppo | in serata attesi temporali

La saccatura che ha interessato l’Europa centro-meridionale, trasla verso Levante, consentendo così l’ingresso di più stabili correnti settentrionali. Dalla serata, l’approssimarsi di una nuova saccatura, avente il suo minimo sulle aree Islandesi, sarà portatrice di una nuova fase instabile e di una sensibile diminuzione delle temperature. Condizioni stabili, sulla Lombardia, per quasi tutta la giornata di oggi ma con nuova fase perturbata che, a fasi alterne, ci farà compagnia ancora qualche giorno. Sono le previsioni meteo di Maurizio Sabatino per il Centro Meteorologico Lombardo. Domenica 27 luglio 2025 Tempo Previsto: Mattinata con generali condizioni di cieli sereni, qualche nube su gli estremi rilievi della Valtellina e della Valchiavenna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sereno, ma non troppo: in serata attesi temporali

